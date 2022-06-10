Москвич напился с подругой и лишился квартиры

Москвич под действием алкоголя продал квартиру в столице и приобрел ветхий дом под Рязанью

Москвич напился на даче подруги и лишился квартиры. При странных обстоятельствах находящийся под действием алкоголя мужчина продал свое имущество и приобрел ветхий под Рязанью, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

14 мая 46-летний россиянин поехал на дачу к приятельнице во Владимирскую область. Там женщина угощала его шашлыками и алкоголем, а после предложила поехать отдохнуть в Рязань. В городе пара расположилась в квартире, где мужчине продолжали подливать спиртное и отобрали у него паспорт и телефон. Затем ему предложили купить дом под Рязанью — дальнейшее пострадавший помнит смутно.

В конце мая мужчина посетил нотариуса в Москве и выяснил, что знакомые заставили его продать квартиру в столице за 8,9 миллиона рублей. Взамен в июне они купили москвичу дом в деревне Серебрянь Рязанской области, который является непригодным для жизни. 9 июня мужчину отвезли в офис банка, однако сотрудникам ситуация показалась подозрительной. Теперь по делу проводится проверка правоохранителей.

Ранее случайно лишилась квартиры 85-летняя жительница Санкт-Петербурга. Женщина пообщалась с незнакомкой и подписала некие бумаги под предлогом оказания ей помощи, но оказалось, что она фактически отдала мошеннице свое жилье.