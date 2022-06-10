В США заявили об отсутствии оснований для рецессии

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что экономика страны не столкнется с рецессией

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила об отсутствии оснований для рецессии. Об этом сообщает Reuters.

Глава ведомства считает, что экономика страны не столкнется с рецессией. При этом она отметила, что цены на бензин вряд ли упадут в ближайшее время.

«Я не думаю, что у нас [будет] рецессия. Потребительские расходы очень высоки. Инвестиционные расходы являются солидными. Я ожидаю, что рост замедлится», — подчеркнула Йеллен.

Ранее американский профессор прикладной экономики Стив Ханке заявил, что Россия понесет издержки от западных санкций, однако они «меркнут» на фоне того, какие последствия ожидают весь остальной мир. Ограничения против Москвы оказались контрпродуктивными, неэффективными и не смогли повлиять на политику России, уточнил эксперт.