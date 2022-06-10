Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В США заявили об отсутствии оснований для рецессии

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что экономика страны не столкнется с рецессией
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен . Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила об отсутствии оснований для рецессии. Об этом сообщает Reuters.

Глава ведомства считает, что экономика страны не столкнется с рецессией. При этом она отметила, что цены на бензин вряд ли упадут в ближайшее время.

«Я не думаю, что у нас [будет] рецессия. Потребительские расходы очень высоки. Инвестиционные расходы являются солидными. Я ожидаю, что рост замедлится», — подчеркнула Йеллен.

Ранее американский профессор прикладной экономики Стив Ханке заявил, что Россия понесет издержки от западных санкций, однако они «меркнут» на фоне того, какие последствия ожидают весь остальной мир. Ограничения против Москвы оказались контрпродуктивными, неэффективными и не смогли повлиять на политику России, уточнил эксперт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минфин США призвал создать коалицию вводящих антироссийские санкции стран
В Госдуме назвали трусостью и цинизмом новые санкции Украины
ВОЗ призвала продолжить расследование теории об утечке коронавируса
Женщину арестовали за секс на балконе собственной квартиры
Употребление рыбы связали с раком кожи
В Лос-Анджелесе продадут дом неожиданно умершего актера
Малышева назвала неочевидный признак цирроза печени
Врач предупредила россиян о смертельной опасности обработки ран подорожником
Крупный завод в Британии закрылся из-за рекордных цен на газ
Россиян массово заинтересовал один регион для отпуска
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.