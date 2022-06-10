Похитившего 40 миллионов рублей мужчину поймали под Ростовом

Похитившего 40 миллионов рублей мужчину поймали в Ростовской области

В Ростовской области задержали мужчину, похитившего 40 миллионов рублей в Москве у клиентов пункта обмена валюты — преступник получил деньги от клиентов, а затем вылез с ними через окно и сбежал. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщает Telegram-канал BAZA.

По данным Telegram-канала, житель Москвы по имени Антон недавно решил зарабатывать на обмене валют через выгодную точку обмена. Он вместе с другом передал кассиру 40 миллионов рублей после одного успешного обмена. Но кассир сбежала с деньгами.

Предполагается, что задержанный мужчина — пособник этого хищения или даже единоличный исполнитель. Денег при нем не нашли, он задержан, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что банду украинцев, промышлявших в России и Донецкой народной республике (ДНР), осудят за похищение и попытку убийства — по уголовному делу, переданному в суд, проходят 11 фигурантов, которым вменяется несколько преступлений по разным статьям УК РФ.