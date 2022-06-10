Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

У россиян появилась возможность оплачивать экскурсии за границей в рублях

«Интурист» и Anex Tour начали предлагать россиянам оплачивать экскурсии за рубежом рублями

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Россияне смогут оплачивать экскурсии за границей рублями — туроператоры предоставят возможность вносить российские деньги при покупке дополнительных услуг в рамках турпакета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей туротрасли.

Так, добавить экскурсии при бронировании путевок в Армению, Узбекистан, Египет и Таиланд предлагает туроператор «Интурист». В пресс-службе компании отметили, что после ухода из России международных платежных систем Visa и MasterCard россияне вынуждены искать альтернативные способы оплаты дополнительных услуг, находясь за рубежом.

Материалы по теме:
Из-за санкций россиянам стало гораздо сложнее путешествовать. Куда теперь могут поехать туристы и что им нужно учесть?
Из-за санкций россиянам стало гораздо сложнее путешествовать.Куда теперь могут поехать туристы и что им нужно учесть?
12 марта 2022
Тур а-ля карт. В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
Тур а-ля карт.В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
9 апреля 2022

Практику включения стоимости экскурсии в единый турпакет также начал применять Anex Tour. «Важно отметить, что оплата в данном случае производится рублями, а не в валюте, как это было ранее», — отметили в компании и уточнили, что для бронирования туристам доступны не все экскурсии, однако в ближайшее время планируется расширить список доступных услуг.

Ранее в июне соотечественникам рассказали о новых способах расплачиваться в путешествиях за границей после ухода платежных систем Visa и Mastercard. Россиянам предложили использовать во время отдыха сервисы переводов Card-2-Cash.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Набиуллина предупредила о проблемах с инфляцией из-за нефтяного эмбарго
Стала известна судьба российского издания Forbes
Журналиста Илью Азара оштрафовали за дискредитацию действий российской армии
Приговор в отношении осужденного на пять лет блогера Пыжа вступил в силу
В Совфеде назвали причину поддержки Швейцарией санкций против России
Защищавшая детеныша медведица упала с 30-метровой высоты и выжила
Названа цель взрыва в Донецке
Избившего двух человек чемпиона России отказались заключать под стражу
В России ответили на угрозы Литвы вернуть Смоленск
В России появились рекомендации по предотвращению распространения оспы обезьян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.