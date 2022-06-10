У россиян появилась возможность оплачивать экскурсии за границей в рублях

«Интурист» и Anex Tour начали предлагать россиянам оплачивать экскурсии за рубежом рублями

Россияне смогут оплачивать экскурсии за границей рублями — туроператоры предоставят возможность вносить российские деньги при покупке дополнительных услуг в рамках турпакета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей туротрасли.

Так, добавить экскурсии при бронировании путевок в Армению, Узбекистан, Египет и Таиланд предлагает туроператор «Интурист». В пресс-службе компании отметили, что после ухода из России международных платежных систем Visa и MasterCard россияне вынуждены искать альтернативные способы оплаты дополнительных услуг, находясь за рубежом.

Практику включения стоимости экскурсии в единый турпакет также начал применять Anex Tour. «Важно отметить, что оплата в данном случае производится рублями, а не в валюте, как это было ранее», — отметили в компании и уточнили, что для бронирования туристам доступны не все экскурсии, однако в ближайшее время планируется расширить список доступных услуг.

Ранее в июне соотечественникам рассказали о новых способах расплачиваться в путешествиях за границей после ухода платежных систем Visa и Mastercard. Россиянам предложили использовать во время отдыха сервисы переводов Card-2-Cash.