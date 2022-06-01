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Россиянам раскрыли новые способы расплачиваться в путешествиях за рубежом

«АиФ»: россияне могут пользоваться сервисом Cash-2-Cash в поездках за рубежом

Фото: CardMapr.nl / Unsplash

Российским путешественникам раскрыли два новых способа расплачиваться в поездках за рубежом после ухода с отечественного рынка международных платежных систем Visa и Mastercard. Об этом пишут «АиФ».

Авторы материала предложили соотечественникам во время путешествий за границей рассмотреть вариант использования сервиса переводов Card-2-Cash — онлайн-платформы, позволяющей перевести наличные из России за рубеж. При этом отправить деньги можно самому себе онлайн с карты российского банка.

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Уточняется, что офисы выдачи наличных (Western Union, MoneyGram International, CONTACT, «Золотая Корона», «Юнистрим») располагаются, как правило, в отделениях почты, салонах связи или обменных пунктах. Россиянам напомнили, что перед использованием подобных онлайн-платформ необходимо ознакомиться со списком доступных для переводов стран, а также размером комиссии.

Помимо прочего, за границей можно пользоваться разрешенной во многих странах криптовалютой, приобретая ее в том числе за рубли. При этом стоит учитывать, что у данного способа оплаты есть свои недостатки: риск столкнуться с мошенниками при покупке виртуальной валюты, а также нестабильный курс, который может колебаться на сотни процентов в день.

«С криптовалютами также есть сложности с ограниченностью приема платежей, так как существует не так много стран, где ими можно легально платить. Но и в этих странах далеко не каждое предприятие будет поддерживать прием оплаты криптовалютой», — предупредил банкир, основатель финтех-платформы Михаил Попов.

Ранее в мае отечественным туристам рассказали об альтернативном способе расплачиваться в поездках за рубежом. Туроператоры начали предлагать путешественникам при оформлении тура создавать депозит — на него будет перечислена любая сумма для дальнейшей оплаты услуг отеля.

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Валентина Процкова
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