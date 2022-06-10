Российскую сталь оказалось некому продать

РБК: за весну цены на российскую сталь упали на 40 процентов

С начала марта цены на сталь в России рухнули в пределах 40 процентов, поскольку на рынке возник значительный профицит. Об этом со ссылкой на данные источников в двух крупных металлотрейдерах сообщает РБК.

Арматура в течение весны подешевела на 38 процентов, до 44-45 тысяч рублей за тонну, а горячекатаный прокат — на 34 процента, до 57 тысяч рублей за тонну. Эти сведения подтвердил источник в одной из металлургических компаний. Национальное объединение строителей, объединяющее 100 тысяч компаний отрасли, утверждает, что цены на арматуру упали на 20-40 процентов в зависимости от региона. Данные по прокату в объединении не представили.

Основной причиной такой ситуации стали проблемы с реализацией, значительный объем выпуска оказалось некому продавать. Экспорт ограничен из-за западных санкций, введенных в ответ на действия российской армии на территории Украины, а строительная активность внутри страны значительно снизилась.

Ранее ассоциация «Русская сталь», в которую входят крупнейшие российские компании черной металлургии, в том числе «Северсталь», ММК, НЛМК и Evraz, предупредила государство об убытках отрасли, если рубль останется таким же крепким, как в последнее время, а налоги не будут снижены.

Исполнительный директор ассоциации Алексей Сентюрин указал, что без поддержки компаниям придется сокращать производство и увольнять сотрудников. По его словам, санкции привели к тому, что товар зачастую приходится продавать даже ниже себестоимости. В ответ на это заявление Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала Сентюрину предостережение.