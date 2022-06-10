Мужчина променял отпуск с девушкой на отдых с друзьями и прослыл эгоистом в сети

Пользователи Mumsnet раскритиковали мужчину, который передумал уезжать в отпуск с девушкой

Пользователи сети раскритиковали мужчину, который променял совместный отпуск с девушкой на поездку с компанией приятелей. На соответствующий тред в Mumsnet обратил внимание The Sun.

Одна из читательниц портала рассказала, что запланировала отметить день рождения с возлюбленным в спа-отеле. Уточнялось, что за неделю до романтического мини-отпуска мужчина уехал отдыхать вместе с друзьями, пообещав, что вернется к началу совместной поездки. Тем не менее в последний момент молодой человек изменил решение и передумал приезжать.

По словам девушки, бойфренд предложил ей позвать кого-нибудь другого в спа-отель. Поступок молодого человека вызвал неоднозначную реакцию в сети — среди одних пользователей он прослыл «эгоистом» и «ненадежным», другие же вступились за мужчину, посоветовав читательнице не придавать ситуации большого значения.

«Обидно. Я бы была разочарована и опустошена», «Очень показательно. Не думаю, что у вас с ним есть совместное будущее», «Бросайте его, он вас не ценит», «Он не сдержал слово и пренебрежительно относится к тому, что вы чувствуете», — написали одни юзеры.

«Давно известно, что мужчины недооценивают многие праздники. На вашем месте я бы научилась управлять собственными ожиданиями», «То, что вы придаете большое значение совместному отпуску, еще не значит, что он должен поступать так же», «Вы серьезно ставите под сомнение ваши отношения, так как он захотел подольше отдохнуть с друзьями?» — высказались другие комментаторы.

Ранее в мае пользователи Reddit раскритиковали авиапассажира за отказ уступить место матери с ребенком — мужчина не захотел меняться с мужем попутчицы и садиться в кресло у прохода. Так, часть юзеров назвала его безразличным к чужим проблемам, другие же поддержали его решение, посоветовав парам с детьми заранее планировать комфорт путешествия в самолете.