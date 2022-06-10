В Совфеде отреагировали на санкции Зеленского против Путина

Сенатор Джабаров назвал санкции Зеленского против Путина шизофренией

Санкции против президента России Владимира Путина, введенные украинским лидером Владимиром Зеленским, являются признаком шизофрении. Так на них отреагировал первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в Telegram.

Чем больше президент Украины «пыжится, тем меньше шансов у него остаться в истории народа», заявил сенатор. «Этот киевский наполеончик возомнил себя великим человеком», — подчеркнул Джабаров.

Зеленский «наплевал на судьбы украинцев» и думает только о том, как исполнять приказы «своих хозяев» из США и Великобритании, заключил сенатор.

9 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российского коллеги Владимира Путина. Кроме того, украинский лидер подписал указ о введении санкций против министра иностранных дел России Сергея Лаврова.