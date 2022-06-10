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В Совфеде отреагировали на санкции Зеленского против Путина

Сенатор Джабаров назвал санкции Зеленского против Путина шизофренией

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Санкции против президента России Владимира Путина, введенные украинским лидером Владимиром Зеленским, являются признаком шизофрении. Так на них отреагировал первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в Telegram.

Чем больше президент Украины «пыжится, тем меньше шансов у него остаться в истории народа», заявил сенатор. «Этот киевский наполеончик возомнил себя великим человеком», — подчеркнул Джабаров.

Зеленский «наплевал на судьбы украинцев» и думает только о том, как исполнять приказы «своих хозяев» из США и Великобритании, заключил сенатор.

9 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российского коллеги Владимира Путина. Кроме того, украинский лидер подписал указ о введении санкций против министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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Сергей Истомин
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