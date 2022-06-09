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Зеленский ввел санкции против Путина

Президент Украины Зеленский подписал указ о введении санкций против Путина
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против своего российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что украинский лидер также подписал указ о введении санкций против министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Европейский Союз (ЕС) немедленно принять седьмой пакет санкций против РФ. Он также заявил, что подписал письмо в адрес ЕС с конкретными предложениями по новому набору ограничений, среди которых — секторальные санкции в сферах энергетики, финансов и торговли и закрытие всех «лазеек» для обхода предыдущих рестрикций.

3 июня Евросоюз ввел шестой пакет санкций в связи со специальной военной операцией России на территории Украины. В частности, он включает в себя постепенный отказ от российских нефти и нефтепродуктов.

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Алевтина Запольская
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