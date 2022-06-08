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Украина призвала ЕС немедленно принять седьмой пакет санкций против России

Глава МИД Украины Кулеба призвал Евросоюз немедленно вести 7-й пакет санкций против России
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Европейский Союз (ЕС) немедленно принять седьмой пакет санкций против России, передает РИА Новости.

«Мы благодарны ЕС за шестой пакет санкций, но уже нужен седьмой. И безотлагательно», — заявил министр.

По словам Кулебы, еще перед введением шестого пакета он получил «много заверений в том, что седьмой пакет не заставит себя ждать». «Мы понимаем, что некоторые европейские политики сейчас начнут говорить, что нужно "подождать", "подумать", "изучить влияние введенных санкций". Украина категорически отвергает предложения "повременить" со следующими санкциями», — добавил он.

Кулеба сообщил, что он подписал письмо в адрес ЕС с конкретными предложениями по новому набору ограничений, среди которых — секторальные санкции в сферах энергетики, финансов, торговли, а также закрытие всех «лазеек» для обхода предыдущих рестрикций.

«Глобальная задача как для ЕС, так и для "Группы семи" и других ведущих игроков — убить российский экспорт», — заключил дипломат.

3 июня Евросоюз ввел шестой пакет санкций в связи с российской спецоперацией на территории Украины. Он включает постепенный отказ от российских нефти и нефтепродуктов.

Мировая история санкций
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Алевтина Запольская
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