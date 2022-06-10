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Портфель кредитных карт Сбера превысил 1 триллион рублей

Портфель кредитных карт Сбера превысил 1 трлн рублей благодаря Кредитной СберКарте

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Портфель кредитных карт Сбера превысил 1 триллион рублей в большой степени благодаря Кредитной СберКарте. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

Отмечается, что это самый большой объем портфеля кредитных карт среди российских банков за всю историю рынка. При этом Кредитная СберКарта считается самой выгодной на рынке по версии Frank RG.

СберКарта бесплатна в обслуживании и имеет беспроцентный период 120 дней. Также она предлагает одну из самых низких ставок: 9,8 процента на покупки в категории «Здоровье» и онлайн-оплату в маркетплейсе СберМегаМаркет.

Помимо прочего, Сбер запустил акцию по снятию наличных с Кредитной СберКарты без комиссии. Так, можно снять нужную сумму в первые 30 дней и закрыть менее выгодные кредиты.

Как заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев, когда прочие банки ухудшили условия своих кредитных продуктов, Сбер оставил самые востребованные опции без изменений. В частности, бесплатное обслуживание и смс-информирование, 120 дней беспроцентного периода и единую ставку на покупки и снятие наличных. «Именно доверительные отношения с клиентами и выгодные условия позволили Сберу установить рекорд по размеру портфеля кредитных карт», — заключил Царев.

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Алина Гончарова
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