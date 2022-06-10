Блогерша рассказала о преимуществе регулярного бритья бровей

The Sun: визажистка призналась, что бритье бровей помогает ей быть уверенной в себе

Визажистка по имени Лиза (фамилия неизвестна) рассказала о преимуществе регулярного бритья бровей. Ее TikTok-ролик заинтересовал журналистов The Sun.

Юзерша с никнеймом _lisaartistry запечатлела на камеру свою бьюти-рутину, в основе которой — эпиляция бровей. На видео девушка сначала очистила кожу с помощью специального бальзама, затем тщательно удалила волосы с помощью бритвенного станка и нанесла масло. Сообщается, что данную процедуру она повторяет один раз в два дня.

Блогерша призналась, что от природы имеет густые брови, которые трудно поддаются укладке и мешают ей при смене образов. По этой причине она предпочла от них избавляться. Кроме того, она отметила, что волоски быстро отрастают и их качество становится лучше. «Конечно, мне пришлось принять себя, чтобы выходить на публику в таком виде. Теперь это помогает мне быть уверенной в себе», — добавила она.

Упомянутый ролик стал вирусным и набрал более 1,6 миллионов просмотров. Пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях. «А я обесцвечиваю брови и сбриваю концы», «Я тоже брею свои! Это дает свободу для творчества», «Я брею брови два года и это лучшее решение в моей жизни», — писали юзеры.

В мае блогерша Джордин Вуд показала подписчикам последствия многолетнего бритья лица. По ее словам, благодаря данной процедуре уходовая косметика проникает глубже в поры и, соответственно, ее действие становится более эффективным. Юзерша предостерегла от выполнения данной манипуляции обладательниц проблемной кожи.