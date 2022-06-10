СКР установил личность приказавшего расстрелять 25 мирных жителей командира ВСУ

СКР установил личность командира ВСУ, приказавшего расстрелять 25 жителей Мариуполя

Следователи возбудили дело в отношении командира роты войсковой части А-2802 Вооруженных сил Украины (ВСУ) лейтенанта Олега Ткаченко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Ему вменяют совершение преступлений по статье 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»). По данным следствия, в Мариуполе длительное время располагались позиции воинской части под командованием Ткаченко. С конца февраля по 28 марта 2022 года фигурант неоднократно отдавал подчиненным приказы убивать местных жителей, задержанных для проверки документов.

Таким образом, в нарушение требований Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 12.08.1949) и протокола к ней по приказу Ткаченко были расстреляны не менее 25 человек. Также Ткаченко приказал заминировать тропу, по которой ходили люди, и поставить на ней «растяжку». Спустя время на этом месте подорвался житель города, от полученных ранений он скончался на месте.

В ведомстве сообщили, что украинский военный, который по указанию Ткаченко установил «растяжку», вскоре был убит во время боевых действий.