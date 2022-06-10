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В ДНР оценили численность украинских военных вокруг Славянска

Замминистра информации ДНР Ольхин заявил о 60-70 тысячах военных ВСУ вокруг Славянска

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Артем Ольхин оценил численность украинских военных вокруг Славянска. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в агломерации вокруг города могут находиться порядка 60-70 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о продвижении подразделений республик Донбасса и Вооруженных сил России в сторону Славянска. Там также уточнили, что под контролем ДНР уже находятся 235 населенных пунктов, среди которых — Триполье, Владимировка, Ставки и Липовое.

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Алевтина Запольская
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