В ДНР оценили численность украинских военных вокруг Славянска

Замминистра информации ДНР Ольхин заявил о 60-70 тысячах военных ВСУ вокруг Славянска

Заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Артем Ольхин оценил численность украинских военных вокруг Славянска. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в агломерации вокруг города могут находиться порядка 60-70 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о продвижении подразделений республик Донбасса и Вооруженных сил России в сторону Славянска. Там также уточнили, что под контролем ДНР уже находятся 235 населенных пунктов, среди которых — Триполье, Владимировка, Ставки и Липовое.