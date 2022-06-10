Депутата заподозрили в призывах к насильственной смене власти в России

В Воронеже в отношении депутата райсовета Беляевой возбудили дело о призывах к терроризму

В Воронежской области в отношении депутата Семилукского райсовета 32-летней Нины Беляевой возбудили еще одно уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Ей вменяют совершение преступления по статье 205 УК РФ («Публичный призыв к осуществлению террористической деятельности, совершенный с использованием интернета»). По данным следствия, 5 апреля фигурантка во время видеоинтервью с иностранным блогером призвала к насильственной смене власти в России. Позже запись беседы была размещена в интернете.

Ранее в отношении Беляевой возбудили дело по статье о распространении фейков о действиях Вооруженных сил России. Как пишет «Коммерсантъ», 22 марта на заседании райсовета Беляева высказала оскорбления в адрес российских военных и осудила их действия на Украине, а затем выложила видео своего выступления на странице в соцсети. Позже подозреваемая уехала из России, ее объявили в розыск.

В настоящее время сотрудники СКР и ФСБ продолжают сбор доказательств по этим делам.