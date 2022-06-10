PeerJ: найден новый вид самого крупного спинозавра в Европе

На доисторическом кладбище динозавров Vectis Formation на острове Уайт нашли останки нового вида спинозавров, которые, по всей видимости, были самыми крупными представителями древних рептилий. Результаты исследования описаны в журнале PeerJ.

Палеонтологи обнаружили часть таза хищника, который был уже изрядно поврежден временем, а также различными падальщиками и паразитами. Находка датируется приблизительно 125 миллионами лет. Этому виду пока не дали название, поскольку ученые для начала хотят собрать полный скелет динозавра.

Как сообщается, он, вероятно, достигал более десяти метров в длину и весил около пяти тонн. Специалисты предполагают, что он был похож на помесь тираннозавра рекса и большой белой акулы, так как он имел короткие руки и мог охотиться в воде. У животного были очень острые зубы и когти, а также длинный хвост подобный хлысту. Питался спинозавр различными крупными рыбами и некоторыми другими динозаврами. В дальнейшем специалисты хотят сделать срезы костей для анализа, чтобы узнать скорость роста хищника и его точный возраст.

Синдром отмены: Россия

В мае 2022 года ученые из Лейпцигского университета выделили влияние, которое оказала смерть динозавров на развитие древней флоры. По их мнению, гибель крупных травоядных животных не отразилась на эволюции деревьев с большими плодами, как ранее предполагалось.