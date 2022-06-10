Обнаружен новый вид самых крупных динозавров Европы
На доисторическом кладбище динозавров Vectis Formation на острове Уайт нашли останки нового вида спинозавров, которые, по всей видимости, были самыми крупными представителями древних рептилий. Результаты исследования описаны в журнале PeerJ.
Палеонтологи обнаружили часть таза хищника, который был уже изрядно поврежден временем, а также различными падальщиками и паразитами. Находка датируется приблизительно 125 миллионами лет. Этому виду пока не дали название, поскольку ученые для начала хотят собрать полный скелет динозавра.
Как сообщается, он, вероятно, достигал более десяти метров в длину и весил около пяти тонн. Специалисты предполагают, что он был похож на помесь тираннозавра рекса и большой белой акулы, так как он имел короткие руки и мог охотиться в воде. У животного были очень острые зубы и когти, а также длинный хвост подобный хлысту. Питался спинозавр различными крупными рыбами и некоторыми другими динозаврами. В дальнейшем специалисты хотят сделать срезы костей для анализа, чтобы узнать скорость роста хищника и его точный возраст.
В мае 2022 года ученые из Лейпцигского университета выделили влияние, которое оказала смерть динозавров на развитие древней флоры. По их мнению, гибель крупных травоядных животных не отразилась на эволюции деревьев с большими плодами, как ранее предполагалось.