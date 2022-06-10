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Врач назвал два способа расслабиться за 10 секунд

Врач Раджан назвал пение в течение 10 секунд лучшей техникой для быстрого расслабления

Фото: Jacob Townsend / Unsplash

Хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Раджан поделился двумя доступными техниками для быстрого расслабления. На его видео в социальной сети TikTok обратило внимание издание The Sun.

В размещенном ролике врач заявил, что у многих людей нет возможности принять ванну или отправиться на прогулку в лес, чтобы избавиться от накопившегося стресса, однако существуют доказавшие свою эффективность способы, которые помогут расслабиться практически мгновенно. Лучшей техникой экспресс-релаксации для тех, у кого нет времени, Раджан назвал пение в течение десяти секунд или обычное полоскание горла водой.

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«Когда вы делаете что-либо из этого, то активируете мышцы задней части горла и голосовые связки, которые связаны с блуждающим нервом. И когда тонус блуждающего нерва повышается, вы мгновенно чувствуете себя более расслабленно», — пояснил хирург.

Раджан добавил, что у использования этих техник есть и дополнительная польза, так как они увеличивают вариабельность сердечного ритма (интервал времени между двумя соседними сердечными сокращениями — прим. «Ленты.ру»), что позволяет телу лучше адаптироваться к стрессовым ситуациям.

Ранее сообщалось, что 34-летняя молодая мать приняла редкую форму лобно-височной деменции за симптомы послеродовой депрессии. Женщина считается одной из самых молодых пациенток с этой формой заболевания в Великобритании.

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Наталья Обрядина
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