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Молодая мать приняла симптомы неизлечимой болезни за послеродовую депрессию

Daily Mirror: 34-летняя британка приняла раннюю деменцию за послеродовую депрессию

Фото: Shutterstock

34-летняя Холли Брейтуэйт, которой диагностировали лобно-височную деменцию, считается одной из самых молодых пациенток с этой формой заболевания в Великобритании. Историей женщины, которая изначально приняла симптомы слабоумия за послеродовую депрессию, заинтересовалось издание Daily Mirror.

Первые симптомы дегенеративного неизлечимого заболевания появились у британки в 2019 году, после появления на свет дочери Альбы. Женщина начала много нервничать, стала рассеянной, грубой, резко общалась с мужем и родственниками. Поначалу молодая мать списывала свое состояние на послеродовую депрессию или обострение проблем с щитовидной железой, которые ей диагностировали во время беременности.

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С каждым месяцем состояние Холли ухудшалось, но из-за начавшейся пандемии COVID-19 она в течение долгого времени не могла попасть к врачу. Однако после того, как женщине все же удалось пройти осмотр, сдать анализы и пройти различные аппаратные обследования, специалисты диагностировали ей раннюю форму болезни Пика — редкую форму лобно-височной деменции, которая чаще всего встречается у людей старше 55 лет, вызывает проблемы с поведением, речью и приводит к полному распаду личности.

Лечения лобно-височной деменции, как и других форм слабоумия, не существует. Муж и друзья Холли признаются, что ее состояние ухудшается быстрее, чем кто-либо ожидал, она уже не может самостоятельно себя обслуживать — ей требуется постоянный уход.

Ранее врач-невролог и практикующий мануальный терапевт Олег Колесников рассказал, как распознать деменцию на ранней стадии. Специалист среди прочих симптомов выделил рассеянность, внезапные изменения в поведении и перепады настроения.

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Наталья Обрядина
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