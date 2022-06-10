Байден обвинил зарубежных судовладельцев в резком росте цен на перевозки из Азии

Байден обвинил зарубежных судовладельцев в десятикратном росте цен на перевозки из Азии

Американский президент Джо Байден рассказал о резком росте цен на судоперевозки, обвинив зарубежные судоходные компании в десятикратном взвинчивании стоимости доставки товаров из Азии в США, сообщает РИА Новости. Он призвал конгресс разобраться с данной проблемой.

«Есть девять крупных океанских линий — транспортных компаний, которые перевозят грузы из Азии в США. Девять. Они сформировали три консорциума. Эти компании подняли свои цены на 1000 процентов. Поэтому я призвал конгресс положить этому конец. Это принадлежащие иностранцам судоходные компании, которые взвинтили цены и собрали прибыль в 190 миллиардов долларов. Семикратный рост за год», — заявил глава государства.

Ранее конгрессмен Стив Шабо рассказал, что президент США Джо Байден наносит огромный ущерб народу страны, реализуя недальновидную экономическую политику. Шабо обвинил Байдена в причинении «невероятной боли» гражданам США и указал на подорожание бензина во время его президентской деятельности.