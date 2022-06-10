Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Девушка бросила высокооплачиваемую работу в Google ради тверка

My London: жительница Великобритании бросила работу в Google ради танцев

Фото: Britta Pedersen / Globallookpress.com

Жительница Лондона, Великобритания, увлеклась тверком и ради танцев бросила высокооплачиваемую работу. Ее историю публикует My London.

28-летняя Бами Кутейи рассказала, что сразу после университета устроилась работать в Google. Она была полна энтузиазма, пока не поняла, что превратилась в рядового сотрудника, который не влияет на судьбу компании. Более того, она не чувствовала принадлежности к коллективу. Чтобы это изменить, девушка начала преподавать танцы коллегам и назвала свой класс «Тверк после работы».

Ее уроки становились все популярнее. Кто-то приходил на занятия, а кто-то просто наблюдал за происходящим. Тверк настолько увлек Кутейи, что она начала устраивать тренировки вне офиса для всех желающих. «Я стала проводить занятия по всему городу, это было потрясающе. Я чувствовала потребность помогать большему количеству людей, меня начали приглашать в другие страны», — сказала она.

Когда британка поняла, что тверк занимает почти все ее время, она уволилась с работы и сосредоточилась на танцах. У нее появилось множество подписчиков в социальных сетях, начали поступали предложения о сотрудничестве от популярных спортивных брендов.

Материалы по теме:
«Слишком гениален для этого мира» Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
«Слишком гениален для этого мира»Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
30 августа 2021
«У меня нет ощущения, что мой вклад неважен». Как добровольческое движение спасает жизни
«У меня нет ощущения, что мой вклад неважен».Как добровольческое движение спасает жизни
17 декабря 2021

Во время пандемии COVID-19 бизнес Кутейи перешел в онлайн. Она преподавала тверк по видео и записывала обучающие ролики. После снятия жестких ограничений британка вернулась к офлайновым тренировкам, но сохранила и дистанционные занятия.

Девушка призналась, что рассчитывает на серьезный рост бизнеса и ожидает, что в этом году он принесет ей не менее ста тысяч фунтов стерлингов (более семи миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что жительница американского города Филадельфия, штат Пенсильвания, бросила высокооплачиваемую работу ради разговоров с животными. Сначала она бесплатно консультировала владельцев домашних животных, а потом решила зарабатывать на своем увлечении.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
В Совфеде предрекли окончательное разрушение военной инфраструктуры Украины
В Израиле разработали «смотрящий сквозь стены» радар
Жители Подмосковья бросились скупать один тип жилья
В Госдуме рассказали о работе США над военно-биологическим проектом на Украине
В России оценили риск завоза оспы обезьян иностранными туристами
В России выявили 3678 случаев коронавируса
Российских гребцов-чемпионов дисквалифицировали за допинг
Ученые назвали вызывающие печаль и стресс домашние растения
Посол Украины пообещал обменять приговоренных к смерти британцев
Минобороны заявило об уничтожении пяти украинских беспилотников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.