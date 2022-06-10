Девушка бросила высокооплачиваемую работу в Google ради тверка

My London: жительница Великобритании бросила работу в Google ради танцев

Жительница Лондона, Великобритания, увлеклась тверком и ради танцев бросила высокооплачиваемую работу. Ее историю публикует My London.

28-летняя Бами Кутейи рассказала, что сразу после университета устроилась работать в Google. Она была полна энтузиазма, пока не поняла, что превратилась в рядового сотрудника, который не влияет на судьбу компании. Более того, она не чувствовала принадлежности к коллективу. Чтобы это изменить, девушка начала преподавать танцы коллегам и назвала свой класс «Тверк после работы».

Ее уроки становились все популярнее. Кто-то приходил на занятия, а кто-то просто наблюдал за происходящим. Тверк настолько увлек Кутейи, что она начала устраивать тренировки вне офиса для всех желающих. «Я стала проводить занятия по всему городу, это было потрясающе. Я чувствовала потребность помогать большему количеству людей, меня начали приглашать в другие страны», — сказала она.

Когда британка поняла, что тверк занимает почти все ее время, она уволилась с работы и сосредоточилась на танцах. У нее появилось множество подписчиков в социальных сетях, начали поступали предложения о сотрудничестве от популярных спортивных брендов.

Во время пандемии COVID-19 бизнес Кутейи перешел в онлайн. Она преподавала тверк по видео и записывала обучающие ролики. После снятия жестких ограничений британка вернулась к офлайновым тренировкам, но сохранила и дистанционные занятия.

Девушка призналась, что рассчитывает на серьезный рост бизнеса и ожидает, что в этом году он принесет ей не менее ста тысяч фунтов стерлингов (более семи миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что жительница американского города Филадельфия, штат Пенсильвания, бросила высокооплачиваемую работу ради разговоров с животными. Сначала она бесплатно консультировала владельцев домашних животных, а потом решила зарабатывать на своем увлечении.