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В ООН спрогнозировали хронический голод из-за ситуации вокруг Украины

В ООН заявили, что число голодающих может возрасти на 19 миллионов человек из-за Украины

Фото: Edgar Su / Reuters

Ситуация вокруг Украины грозит ростом числа голодающих в мире на 11–19 миллионов человек в 2022–2023 годах, заявил руководитель отдела рынков и торговли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Бубакер Бен-Бельхассен, пишет «Интерфакс».

По его словам, кризис может привести к хроническому голоду. Бельхассен добавил, что речь идет лишь о предварительной оценке масштабов проблемы.

«Ситуация может привести к тому, что в 2022–2023 годах число пострадавших возрастет, с хроническим голодом столкнутся еще 11–19 миллионов человек», — подчеркнул он.

Наибольшему риску подвержены государства Ближнего Востока и Северной Африки, зависящие от поставок пшеницы, растительного, в частности подсолнечного, масла. Кроме того, он предрек проблемы в странах Африки к югу от Сахары, Азии, включая Бангладеш и Индонезию.

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ФАО подчеркнула, что кризис может усугубиться из-за резкого скачка цен на удобрения и другие товары для сельского хозяйства. Бельхассен спрогнозировал, что из-за этого производители сельскохозяйственных товаров, скорее всего, ограничат их выпуск.

Ранее в ООН рассказали, что кризис на Украине за последние три месяца коснулся 1,6 миллиарда человек в мире.

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Марина Совина
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