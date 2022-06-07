ООН назвала число пострадавших из-за кризиса на Украине

ООН заявила, что кризис вокруг Украины коснулся 1,6 миллиарда человек в мире

Кризис на Украине за последние три месяца коснулся 1,6 миллиарда человек в мире, заявила Группа по реагированию на глобальные продовольственный, энергетический и финансовый кризисы, созданная под эгидой генерального секретаря ООН, пишет ТАСС.

В ООН подчеркнули, что специальная операция длится более трех месяцев. «Мир столкнулся с усугубляющимся кризисом, затронувшим жизни и средства около 1,6 миллиарда человек», — назвали эксперты число пострадавших из-за конфликта.

Как уточнил генсек ООН Антониу Гутерриш, глобальный продовольственный кризис невозможно решить, пока на рынки не вернется сельскохозяйственная продукция из России и с Украины. Продовольственный кризис начался в связи с тем, что с Украины не могут вывезти тонны зерновых, предназначенных для сбыта на мировых рынках.

По словам генерального секретаря, кризис вокруг Украины может ввергнуть в нищету и голод более одной пятой части человечества.

