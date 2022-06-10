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В ДНР заявили об обстреле Донецка из «Урагана»

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО «Ураган» по Донецку

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» по Донецку. Об обстреле заявили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в пятницу, 10 июня, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие 24 часа ПВО РФ перехватили четыре ракеты тактического комплекса «Точка-У» и три снаряда РСЗО «Ураган».

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Варвара Кошечкина
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