В ДНР заявили об обстреле Донецка из «Урагана»

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО «Ураган» по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» по Донецку. Об обстреле заявили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в пятницу, 10 июня, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие 24 часа ПВО РФ перехватили четыре ракеты тактического комплекса «Точка-У» и три снаряда РСЗО «Ураган».