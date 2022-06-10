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Минобороны заявило об уничтожении пяти украинских беспилотников

Минобороны заявило об уничтожении российскими ПВО пяти украинских беспилотников

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в пятницу, 10 июня, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, цели были поражены в районах разных населенных пунктов Харьковской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Кроме того, за минувшие 24 часа ПВО России перехватили четыре ракеты тактического комплекса «Точка-У» и три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган».

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Также в небе над Харьковской и Днепропетровской областями были сбиты два самолета воздушных сил Украины: один Су-25 и один МиГ-29. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 195 самолетов, 1168 беспилотников и 499 установок РСЗО, сообщил Конашенков.

О начале спецоперации России на Украине стало известно 24 февраля. Ранее в июне депутат Госдумы от Чечни, Герой России Адам Делимханов выразил надежду на то, что она завершится к концу 2022 года.

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Евгения Куликова
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