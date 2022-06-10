Минобороны заявило об уничтожении пяти украинских беспилотников

Минобороны заявило об уничтожении российскими ПВО пяти украинских беспилотников

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в пятницу, 10 июня, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, цели были поражены в районах разных населенных пунктов Харьковской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Кроме того, за минувшие 24 часа ПВО России перехватили четыре ракеты тактического комплекса «Точка-У» и три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган».

Также в небе над Харьковской и Днепропетровской областями были сбиты два самолета воздушных сил Украины: один Су-25 и один МиГ-29. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 195 самолетов, 1168 беспилотников и 499 установок РСЗО, сообщил Конашенков.

О начале спецоперации России на Украине стало известно 24 февраля. Ранее в июне депутат Госдумы от Чечни, Герой России Адам Делимханов выразил надежду на то, что она завершится к концу 2022 года.