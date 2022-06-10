Названы плюсы и минусы вегетарианства

Диетолог Соломатина предостерегла россиян от вегетарианства

В последнее время вегетарианство набирает большую популярность, хотя такой тип питания может быть вреден для организма, рассказала «Ленте.ру» врач-диетолог Елена Соломатина. Она также назвала плюсы и минусы вегетарианства.

Плюсы

У многих вегетарианцев, которые не отказываются от употребления молока и яиц, организм компенсирует нехватку незаменимых аминокислот, поделилась врач. Более того, у некоторых улучшается всасывание многих веществ, отметила она.

«Кроме того, люди, которые переходят на вегетарианство, они начинают, в принципе, думать о своем питании и здоровье, вдумчиво к этому подходят и наряду с отказом от продуктов животного происхождения или от мяса они, как правило, отказываются и от трансжиров, и от алкоголя — всего того, что разрушает наш организм», — подчеркнула диетолог.

Вместе с тем, по словам Соломатиной, они получают много клетчатки, так как увеличивают объем полезной пищи: овощей, фруктов, круп: «А это и профилактика атеросклероза, и лишнего веса, но, главное, что они получают пребиотик для кишечной микрофлоры и тем самым восстанавливают ее, а опосредованно восстанавливают свой организм: и нервная система восстанавливается, и сердечно-сосудистая, это и профилактика рака, и прочее-прочее».

Минусы

Так или иначе вегетарианцы все равно испытывают недостаток B12, железа, цинка и других веществ, что может быть чревато для организма, обратила внимание врач. По ее словам, человеку нужна мясная пища, ведь наш желудочно-кишечный тракт приспособлен к смешанному типу питания.

Не нужно исключать продукты животного происхождения, потому что это самый доступный материал для того, чтобы простраивать ткани органов. Из продуктов растительного происхождения это очень сложно — теоретически, конечно, возможно, но как домик в сказке о Ниф-нифе, Наф-Нафе и Нуф-Нуфе. Если будет какой-то сильный стресс, заболевание, могут быть когнитивные нарушения со стороны нервной системы, если железо не усвоится, будет латентная анемия и скрытая гипоксия, будет не хватать энергии для многих вещей, а, главное, для построения себя же, мы же строимся из того, что мы едим Елена Соломатина Врач-диетолог

Если сравнивать вегетарианца с плохо питающимся мясоедом, конечно, выиграет первый, убеждена Соломатина, но, если сравнить вегетарианца с человеком, который соблюдает правильное питание, выиграет последний. «Поэтому нужно искать золотую середину, не уходя в какие-то крайности», — подытожила она.

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