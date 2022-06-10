Одежда с эффектом нижнего белья стала новым модным трендом

Refinery29: одежда с эффектом неприкрытого бюстгальтера стала трендом после модных показов

Модный редактор портала Refinery29 Фрэнсис Сола-Сантьяго назвала одежду с эффектом нижнего белья новым трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Наряды с деталями в виде неприкрытых бюстгальтеров стали популярны после модных показов известных брендов, отметила эксперт. Так, подобные платья-бюстье с вшитыми деталями в виде чашечек бра были представлены в коллекциях таких люксовых брендов, как Versace, Valentino и Giambattista Valli.

Кроме того, в образах в данном стиле на красных ковровых дорожках фестивалей и премий были замечены многие знаменитости, пояснила Сола-Сантьяго. Среди них, например, австралийская исполнительница Кайли Миноуг, американская актриса и певица Ванесса Хадженс и модель Сара Шахи.

Ранее сообщалось, что объемное нижнее белье под одеждой из сетки стало новым трендом. Так, данные предметы гардероба вошли в моду благодаря знаменитостям, которые неоднократно появлялись в них на публике. Например, в подобном прозрачном платье выходила в свет американская актриса Меган Фокс.