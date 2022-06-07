Объемное нижнее белье под прозрачной одеждой стало модным трендом
Объемное нижнее белье под одеждой из сетки стало новым модным трендом. Соответствующий материал появился на сайте Gawker.
Отмечается, что данные предметы гардероба вошли в моду благодаря знаменитостям, которые неоднократно появлялись в них на публике. Например, в подобном прозрачном платье выходила в свет американская актриса Меган Фокс.
Кроме того, указанные изделия надевали на премию MTV Movie & TV Awards 2022 в области кино и телевидения другие звезды. Так, в нарядах из сетки предстали перед камерами участницы реалити-шоу Пейдж Десорбо, Ариана Мэдикс и Линдси Хаббард. При этом на приведенных в материале кадрах видно, что в качестве белья девушки выбирали либо трусы с завышенной талией, открывающие область бедер, либо боди соответствующего фасона.
Ранее в июне модные редакторы Glamour Александра Фуллертон и Чарли Тизер перечислили главные тренды в одежде на лето 2022 года. Специалистки отметили, что актуальными станут наряды из прозрачных тканей, которые можно сочетать с бюстгальтерами, топами и шортами. «Возможно, эта тенденция лучше всего подойдет тем, кто хочет снова повеселиться после двух лет в спортивных костюмах», — заявили журналистки.