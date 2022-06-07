Объемное нижнее белье под прозрачной одеждой стало модным трендом

Gawker: объемное нижнее белье под одеждой из сетки вошло в моду благодаря знаменитостям

Объемное нижнее белье под одеждой из сетки стало новым модным трендом. Соответствующий материал появился на сайте Gawker.

Отмечается, что данные предметы гардероба вошли в моду благодаря знаменитостям, которые неоднократно появлялись в них на публике. Например, в подобном прозрачном платье выходила в свет американская актриса Меган Фокс.

Кроме того, указанные изделия надевали на премию MTV Movie & TV Awards 2022 в области кино и телевидения другие звезды. Так, в нарядах из сетки предстали перед камерами участницы реалити-шоу Пейдж Десорбо, Ариана Мэдикс и Линдси Хаббард. При этом на приведенных в материале кадрах видно, что в качестве белья девушки выбирали либо трусы с завышенной талией, открывающие область бедер, либо боди соответствующего фасона.

Ранее в июне модные редакторы Glamour Александра Фуллертон и Чарли Тизер перечислили главные тренды в одежде на лето 2022 года. Специалистки отметили, что актуальными станут наряды из прозрачных тканей, которые можно сочетать с бюстгальтерами, топами и шортами. «Возможно, эта тенденция лучше всего подойдет тем, кто хочет снова повеселиться после двух лет в спортивных костюмах», — заявили журналистки.