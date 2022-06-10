В Москве иномарка сбила курьера на электровелосипеде и попала на видео

На севере Москвы иномарка сбила двигающегося по дороге на электровелосипеде курьера

На Коптевской улице на севере Москвы водитель иномарки сбил двигающегося по дороге на электровелосипеде курьера. Видео с места опубликовал Telegram-канал «Дептранс оперативно».

На появившихся в сети кадрах видно, как иномарка на скорости сносит курьера. Мужчина от удара отлетает на несколько метров. После этого водитель останавливается.

На месте ДТП уже начали работу городские оперативные службы. Другие обстоятельства случившегося уточняются, данных о состоянии пострадавшего курьера нет.

8 июня на улице Сретенке произошла авария с участием автомобиля Genesis с правительственными номерами и мигалкой. Машина сбила курьера, который, сидя на велосипеде, пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. По словам свидетелей ДТП, сразу после аварии водитель Genesis скрутил с автомобиля номера и убрал мигалку. Позже выяснилось, что машина числится за депутатом Госдумы Мироновым. Он подтвердил, что находился в ней в момент происшествия.