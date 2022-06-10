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В Германии объяснили задержку поставок тяжелых вооружений Украине

В кабмине ФРГ списали задержку поставок тяжелых вооружений Киеву на объективные причины

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Германия задерживает поставку тяжелых вооружений Украине по объективным причинам. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, его слова передает ТАСС.

«Гаубицы PzH 2000 в настоящее время находятся на территории Германии, потому что проводится обучение украинских солдат их применению», — объяснил он.

Хебештрайт также указал, что для получения Киевом систем противовоздушной обороны IRIS-T украинским властям необходимо заключить договор с германскими промышленными предприятиями. Он вновь обратил внимание, что Бундесвер не располагает подобными системами и не может отправить их украинской стороне из своих резервов.

Ранее газета Der Tagesspiegel сообщила, что, несмотря на недавние заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, Украина до сих пор не получила ни одной единицы тяжелой бронетехники, которая была обещана немецкой стороной. На данный момент Германия ограничивалась лишь передачей переносных зенитно-ракетных и противотанковых комплексов, а также большого количества огнестрельного вооружения и мин из запасов бундесвера.

Мировая история санкций


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Анжелика Бережная
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