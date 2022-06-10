Врач объяснила основную опасность заед в уголках рта

Врач Ольга Малиновская: если заеды долго не проходят, то в раны может попасть инфекция

Врач клинической лабораторной диагностики, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская объяснила основную опасность заед в уголках рта. В беседе с «Лентой.ру» она уточнила, что, если они долго не проходят, в раны может попасть инфекция, и это лишь усугубит ситуацию.

Кто может столкнуться с проблемой появления заед?

По словам врача, так называемые заеды или небольшие раны в уголках рта, представляют собой скорее не эстетическую проблему, а явно указывают на то, что с организмом не все в порядке.

«Заеды в уголках рта встречаются довольно часто и их появление — более серьезная проблема, чем может показаться с первого взгляда. Для их обозначения существуют специальные медицинские термины — ангулит, ангулярный стоматит», — пояснила Малиновская.

Она уточнила, что хотя ангулит часто возникает у людей старшего возраста, с этой проблемой могут столкнуться и дети, и молодые люди. При этом, заеды могут появиться с одной стороны рта или с обеих, добрила врач.

Эксперт объяснила, что на самом первом этапе кожа в уголках рта начинает зудеть и шелушиться, а затем появляются ранки, которые мокнут и гноятся. По ее словам, пациенты сталкиваются с болью и другими неприятными ощущениями, ранки плохо заживают, так как постоянно травмируются при употреблении пищи, зевоте или разговоре.

Если заеды долго не проходят и переходят в хроническое состояние — ранки в уголках рта оказываются воротами инфекции Ольга Малиновская врач клинической лабораторной диагностики, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL

Почему появляются заеды в уголках рта?

Врач обратила внимание на то, что появление трещин в уголках рта — один из первых сигналов, что с организмом что-то не в порядке и причины, вызывающих их появление, могут быть самыми разными. Если они возникают на фоне грибковой инфекции, то речь идет о кандидозных заедах, если причина — бактериальная инфекция — то говорят о стрептококковых заедах.

«Ангулярный стоматит может возникнуть на фоне хронических заболеваний, причем часто он появляется еще до того, как патология диагностирована. Так, например, заеды — частое явление при железодефицитной анемии, диабете второго типа, дефицитах витаминов А и витаминов группы В. Еще одна популярная причина, на фоне которой появляется ангулит — стресс. Любое из этих состояний может ослаблять иммунитет, делая организм более восприимчивым к инфекциям», — объяснила Малиновская.

Как можно избавиться от трещин в уголках рта?

Эксперт уточнила, что стратегия борьбы с заедами должна быть разной в зависимости от того, что именно вызвало их появление. Она призывает не маскировать их с помощью косметики, так как это лишь устранит внешние проявления, но не саму проблему. Врач рекомендует пройти обследование, чтобы выявить основную причину появления ангулита.

Малиновская советует обратиться с этой проблемой к терапевту, педиатру, дерматологу или стоматологу. Врач назначит анализы, с помощью которых можно будет четко понять, что именно провоцирует ангулит и каким образом можно это исправить.

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