Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Неизвестные взяли 38 человек в заложники на Карибах

AFP: неизвестные угнали два автобуса и взяли 38 человек в заложники в Гаити

Фото: Pexels.com

Преступные группировки угнали два автобуса и взяли в заложники 38 человек в Гаити, пишет ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Глава местной ассоциации водителей уточнил, что из автобусов похитили находившихся в них 36 пассажиров и двоих водителей, которые направлялись в Мирагоан. Неизвестные напали на транспортные средства на западном выезде из столицы Гаити Порт-о-Пренса. Правоохранительные органы рекомендовали водителям не ездить по данной дороге. В полиции уточнили, что ее двухкилометровый участок полностью контролируется вооруженными группировками.

9 мая неизвестные похитили восьмерых турецких граждан в Круа-де-Буке. Люди приехали отдыхать на берегу Карибского моря и путешествовали на автобусе между Доминиканской Республикой и Гаити по автостраде. Похитители требований о выкупе не предъявляли.

Похожий случай произошел на Гаити в 2021 году. В октябре банда похитила прямо из автобуса 17 христианских американских миссионеров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Дипломат назвал слова Байдена о вине Москвы в растущей инфляции неубедительными
Антонов рассказал о подошедших к критической черте отношениях России и США
Арестован экс-министра транспорта Приморья
Москвичи заностальгировали по советским балконам
Неизвестные взяли 38 человек в заложники на Карибах
В Пентагоне рассказал о способе вывоза украинского зерна
Посол России заявил о невозможности оставить Донбасс
Украинские дипломаты в Венгрии попытались сорвать концерт
Россия вышла из Всемирной туристской организации
Экс-участник теробороны Херсона призвал сложить оружие и сотрудничать с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.