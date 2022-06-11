Неизвестные взяли 38 человек в заложники на Карибах

AFP: неизвестные угнали два автобуса и взяли 38 человек в заложники в Гаити

Преступные группировки угнали два автобуса и взяли в заложники 38 человек в Гаити, пишет ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Глава местной ассоциации водителей уточнил, что из автобусов похитили находившихся в них 36 пассажиров и двоих водителей, которые направлялись в Мирагоан. Неизвестные напали на транспортные средства на западном выезде из столицы Гаити Порт-о-Пренса. Правоохранительные органы рекомендовали водителям не ездить по данной дороге. В полиции уточнили, что ее двухкилометровый участок полностью контролируется вооруженными группировками.

9 мая неизвестные похитили восьмерых турецких граждан в Круа-де-Буке. Люди приехали отдыхать на берегу Карибского моря и путешествовали на автобусе между Доминиканской Республикой и Гаити по автостраде. Похитители требований о выкупе не предъявляли.

Похожий случай произошел на Гаити в 2021 году. В октябре банда похитила прямо из автобуса 17 христианских американских миссионеров.