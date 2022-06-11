В Канаде рассказали об отсутствии обещанного Украине оружия

Канадский депутат Бейкер заявил, что у Канады нет обещанного Украине оружия

Поставки обещанного Украине вооружения ложатся тяжелым грузом на бюджет Канады, стране приходится покупать его у США. Об отсутствии оружия рассказал депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер в эфире телеканала «Украина 24». Его слова приводит РИА Новости.

По словам Бейкера, власти страны уже поставили на Украину оружия на сумму 200 миллионов долларов, из них 100 миллионов пришлись на тяжелые вооружения, включая гаубицы М777 howitzer и боеприпасы к ним. Кроме того, Оттава на днях согласовала пакет военной помощи на 400 миллионов долларов, уточнил депутат.

«Мы это оружие не имеем у себя, мы должны его покупать на международном рынке и работаем с Соединенными Штатами», — подчеркнул он.

Ранее старший научный сотрудник Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Саймон Веземан заявил, что часть западного вооружения, поставляемого на Украину, может исчезнуть на черном рынке Великобритании из-за происходящих в стране беспорядков.