В ДНР начали готовить суд над наемником из Южной Кореи

МИД ДНР заявил, что в республике готовится судебный процесс над наемником из Южной Кореи

В Донецкой Народной Республике (ДНР) готовится судебный процесс над наемником из Южной Кореи, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, передает «Интерфакс».

«Сейчас готовится приговор, насколько нам известно, по наемнику из Южной Кореи, это их гражданин, который воевал на стороне вооруженных сил Украины», — заявила Никонорова.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни 48-летнего британца Шона Пиннера и его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима. Их признали виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти, а также совершении преступления группой лиц.