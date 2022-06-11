Шольц потребовал присоединения Сербии к санкциям против России

Канцлер Германии возмутил сербов требованием признать Косово и ввести санкции против РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц озвучил требования к Белграду, касающиеся признания независимости Косово и присоединения к санкциям против России. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению президента Сербии Александра Вучича, власти страны впервые услышали о необходимости признать независимость Косово для вступления в Евросоюз. Вучич добавил, что Шольц также потребовал ввести санкции против России.