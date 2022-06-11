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В США рассказали о создании прототипов лазеров для перехвата ракет

Глава Пентагона Остин заявил, что США скоро создадут прототипы лазеров для перехвата ракет
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Samuel Corum / Globallookpress.com

Глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что США в скором времени создадут прототипы высокоэнергетических лазеров для перехвата ракет, сообщает РИА Новости.

«Мы на грани того, чтобы представить прототипы высокоэнергетических лазеров, которые способны противодействовать ракетам», — заявил американский министр обороны.

По его словам, Вашингтон сосредоточен на расширении своего военного потенциала, а также технологической мощи, поскольку они позволят стать стабилизирующей силой в Индо-Тихоокеанском регионе. Также Остин отметил, что США занимаются разработками новинок в области стелс-авиации, беспилотных платформ и высокоточных средств огневого поражения дальнего действия.

Ранее американское издание Defense News, ссылаясь на источник в Министерстве обороны Великобритании, сообщило, что западные страны испугались раскрытия Россией технических секретов поставляемого на Украину оружия. По его словам, такие соображения возникают на фоне истощения у Киева запасов вооружений советских времен и растущего желания Украины получить все более мощное и дальнобойное оружие.

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Марина Совина
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