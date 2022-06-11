Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Посол России заявил о невозможности оставить Донбасс

Посол России в США Антонов заявил о невозможности оставить Донбасс на растерзание

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Москва была вынуждены пойти на решительные меры, поскольку невозможно было оставить Донбасс на растерзание, растерзание неонацистам, украинские власти проводили неприкрытый геноцид в отношении русскоязычного населения на востоке страны. Об этом заявилпосол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает ТАСС.

Он напомнил, что РФ всегда выступала за систему равной для всех безопасности. «Однако наши справедливые и обоснованные требования о гарантиях безопасности последовательно игнорировались на Западе. В результате непрекращающегося расширения на восток НАТО достигла российских границ», — указал Антонов.

Он добавил, что в последние годы в НАТО нарастили военное освоение Украины, из которой создавалась «анти-Россия».

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. О ее начале в своем обращении к нации объявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер обозначил главной целью защиту жителей республик Донбасса, подчеркнув, что операция идет в строгом соответствии с первоначальным планом Генштаба.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Дипломат назвал слова Байдена о вине Москвы в растущей инфляции неубедительными
Посол России заявил о невозможности оставить Донбасс
Украинские дипломаты в Венгрии попытались сорвать концерт
Россия вышла из Всемирной туристской организации
Экс-участник теробороны Херсона призвал сложить оружие и сотрудничать с Россией
Байден обвинил Зеленского в нежелании верить его предупреждениям
Блинкен заявил о проблемах в экономике Западного полушария из-за Украины
США отказались от создания азиатского аналога НАТО
В Запорожской области объявили дополнительный выходной
В США рассказали о создании прототипов лазеров для перехвата ракет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.