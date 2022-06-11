Посол России заявил о невозможности оставить Донбасс

Посол России в США Антонов заявил о невозможности оставить Донбасс на растерзание

Москва была вынуждены пойти на решительные меры, поскольку невозможно было оставить Донбасс на растерзание, растерзание неонацистам, украинские власти проводили неприкрытый геноцид в отношении русскоязычного населения на востоке страны. Об этом заявилпосол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает ТАСС.

Он напомнил, что РФ всегда выступала за систему равной для всех безопасности. «Однако наши справедливые и обоснованные требования о гарантиях безопасности последовательно игнорировались на Западе. В результате непрекращающегося расширения на восток НАТО достигла российских границ», — указал Антонов.

Он добавил, что в последние годы в НАТО нарастили военное освоение Украины, из которой создавалась «анти-Россия».

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. О ее начале в своем обращении к нации объявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер обозначил главной целью защиту жителей республик Донбасса, подчеркнув, что операция идет в строгом соответствии с первоначальным планом Генштаба.