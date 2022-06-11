Суд отклонил иск обвинившей Роналду в изнасиловании модели

Суд в США отклонил иск обвинившей Криштиану Роналду в изнасиловании модели Кэтрин Майорги

Американский суд отклонил гражданский иск модели Кэтрин Майорги, которая обвинила нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в изнасиловании. Об этом сообщает AP.

Слушание дела проходило в Лас-Вегасе в пятницу 10 июня. Представителя Майорги уличили в использовании краденных документов, где содержались записи конфеденциальных разговоров между Роналду и его адвокатами. Суд пришел к выводу, что подобные действия адвоката Майорги навредили футболисту. По этой причине иск не может быть подан повторно.

В июле 2019-го прокуратура Лас-Вегаса признала обвинения Майорги в адрес игрока сборной Португалии необоснованными. Впервые американка заговорила об изнасиловании в сентябре 2018-го. По ее словам, футболист заплатил за молчание 375 тысяч долларов.

Роналду известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и мадридский «Реал». Вместе со сборной Португалии он завоевал золото чемпионата Европы.