Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Нидерланды
0:1
Перерыв
live
Польша
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 4. 3-й тур
Уэльс
0:0
Перерыв
live
Бельгия
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 4. 3-й тур
Венгрия
1:1
Перерыв
live
Германия
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 3. 3-й тур
Англия
0:0
Перерыв
live
Италия
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 3. 3-й тур
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 6-й матч
Спорт

Суд отклонил иск обвинившей Роналду в изнасиловании модели

Суд в США отклонил иск обвинившей Криштиану Роналду в изнасиловании модели Кэтрин Майорги

Фото: PEDRO NUNES / Reuters

Американский суд отклонил гражданский иск модели Кэтрин Майорги, которая обвинила нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в изнасиловании. Об этом сообщает AP.

Слушание дела проходило в Лас-Вегасе в пятницу 10 июня. Представителя Майорги уличили в использовании краденных документов, где содержались записи конфеденциальных разговоров между Роналду и его адвокатами. Суд пришел к выводу, что подобные действия адвоката Майорги навредили футболисту. По этой причине иск не может быть подан повторно.

В июле 2019-го прокуратура Лас-Вегаса признала обвинения Майорги в адрес игрока сборной Португалии необоснованными. Впервые американка заговорила об изнасиловании в сентябре 2018-го. По ее словам, футболист заплатил за молчание 375 тысяч долларов.

Роналду известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и мадридский «Реал». Вместе со сборной Португалии он завоевал золото чемпионата Европы.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
В районе химкомбината в Донецкой области прогремел взрыв
Столичный Дептранс напомнил правила пользования электросамокатами
Суд отклонил иск обвинившей Роналду в изнасиловании модели
Обвиняемых в групповом изнасиловании в Кронштадте иностранцев арестовали
ПСЖ нацелился на Левандовски
Полянский заявил о попытках Запада помешать избранию России в состав совета ООН
Кадыров опроверг уничтожение спецназовцев чеченского полка на Украине
Минобороны сообщило об огневых позициях ВСУ в школах ДНР и Украины
Украине поставили условия для получения статуса кандидата в ЕС
Пирожное в честь Бориса Джонсона появилось на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.