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Минфин отменил привязку к предельным ценам при закупках до конца года

Минфин РФ отменил привязку к предельным ценам при закупках до 31 декабря 2022 года

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Министерство финансов России отменило для заказчиков привязку к установленным предельным ценам при закупках до 31 декабря этого года. Об этом сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Так, поправка позволит заказчикам по 44-ФЗ продолжать закупки даже тогда, когда фактическая цена единицы товара, работы и услуги превышает установленную ранее в перечне предельную цену. При этом временные изменения не затронут заказчиков в части нормативов цен на связь, планшеты, ноутбуки и транспортные средства. К ним будет применяться механизм индексации ценового норматива, которая будет рассчитываться в пределах индекса потребительских цен, опубликованного Росстатом.

В мае министр финансов России Антон Силуанов рассказал, каким образом Москва планирует проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций. По его словам, Россия будет действовать по схеме расчетов за газ в рублях.

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Марина Совина
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