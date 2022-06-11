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Экономист назвала невозможным банкротство России

Доцент РУДН Карпенко назвала банкротство и дефолт России невозможными

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко объяснила, что дефолт и банкротство далеки от современных российских реалий. Об этом она заявила в беседе с агентством «Прайм».

Экономист назвала невозможным банкротство и дефолт России, подчеркнув, что «с точки зрения экономического содержания и правовой основы данные понятия не тождественны». Банкротство применимо только к физлицам и компаниям, но не к стране. Дефолт может произойти и в государстве, и у юридического лица, но он невозможен в отношении физлиц.

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Марина Совина
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