Экономист назвала невозможным банкротство России

Доцент РУДН Карпенко назвала банкротство и дефолт России невозможными

Доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко объяснила, что дефолт и банкротство далеки от современных российских реалий. Об этом она заявила в беседе с агентством «Прайм».

Экономист назвала невозможным банкротство и дефолт России, подчеркнув, что «с точки зрения экономического содержания и правовой основы данные понятия не тождественны». Банкротство применимо только к физлицам и компаниям, но не к стране. Дефолт может произойти и в государстве, и у юридического лица, но он невозможен в отношении физлиц.