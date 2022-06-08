Экономист назвал причину «подталкивания» России к дефолту

Экономист Разуваев назвал целью подталкивания Западом России к дефолту арест активов

Страны Запада действительно могут подвести Россию к искусственному дефолту, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист, член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Целью таких действий он назвал конфискацию замороженных резервов РФ.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обвинил страны Запада в том, что они «подталкивают» Россию к искусственному дефолту по суверенному долгу.

«Песков абсолютно прав, они ведут себя просто по-свински. Понятно, что финансовое состояние России очень стабильное, мы платежеспособны, и даже до последних санкций наши суверенные рейтинги были занижены по политическим причинам. У нас очень хорошие долговые коэффициенты, к сожалению, у нас сейчас заморожена информация о структуре международных резервов, но, так или иначе, Россия занимает одно из первых мест по размеру золотого запаса в стране, поэтому они могут смухлевать как угодно, но это мухлеж, формальный повод арестовывать наши активы», — поделился Разуваев.

Санкции показали, насколько российская экономика устойчива, отметил он. Подтверждением этого, по словам экономиста, станет предстоящее 10 июня заседание Центрального Банка, на котором ожидается очередное снижение ключевой ставки до десяти или даже девяти процентов. «Банк России в жизни бы не снижал ставку, тем более так резко, если бы не было все хорошо в макроэкономике», — подчеркнул Разуваев.

3 июня Евросоюз опубликовал шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого под ограничения попал Национальный расчетный депозитарий (НРД). Несколькими днями ранее он был назначен новым платежным агентом по обслуживанию долларового госдолга вместо лондонского филиала американского Citibank.