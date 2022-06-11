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В России заявили неготовности США к диалогу по стратстабильности

Посол Антонов заявил о неготовности США к возобновлению диалога с РФ по стратстабильности
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил. что на данный момент у США не наблюдается готовность к возобновлению диалога по стратегической стабильности. Его слова приводит РИА Новости.

На торжественном приеме в посольстве России в США ко дню Дню России Антонов заявил о неготовности США к возобновлению диалога с Россией по стратстабильности и подчеркнул, что Москва может подождать, пока американская сторона «созреет».

«На сегодняшний день наши американские коллеги не готовы к возобновлению контактов по стратегической стабильности. Об этом их представители заявляли несколько раз. Поэтому, ждем, когда они созреют», — подчеркнул дипломат.

Посол напомнил, что Россия неоднократно говорила, что готова к восстановлению диалога США по стратстабильности.

«Даже то, что я говорю — а я говорю, что мы готовы к этому диалогу — и есть сигнал американцам о том, что мы готовы. Но при этом мы говорим, что "бегать за вами не будем". Если вы считаете, что время не пришло, что нужно подождать — что ж, мы подождем», — заключил Антонов.

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Марина Совина
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