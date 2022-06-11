Германия решила поставить Украине новейшие системы ПВО

Мельник заявил, что Германия поставит Украине новейшие системы ПВО IRIS-T

Германия приняла решение поставить Украине новейшие системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, передает Telegram-канал «Русская служба BBC».

«Система IRIS-T — единственное, за что я поблагодарил и канцлера [ФРГ Олафа Шольца], и правительство за последние месяцы. Мы по ней работали с первых дней войны. Эта система самая крутая в мире. Ее можно сравнить с американским Patriot», — заявил украинский дипломат.

По его словам, до боевого применения этих систем украинской армией дойдет еще нескоро. Сначала должно завершиться производство IRIS-T, затем пройдет обучение личного состава ВСУ, а после системы смогут попасть на фронт. Произойдет это в октябре, однако Мельник все равно считает это решение Берлина прорывом.

Ранее Мельник назвал примерную дату поставок 30 самоходных зенитных систем «Гепарды» — до конца июля, еще 15 — до конца августа. Он добавил, что поставки только данных двух позиций из всех объявленных ранее правительством Германии реально осуществляются.