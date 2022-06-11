Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Германия решила поставить Украине новейшие системы ПВО

Мельник заявил, что Германия поставит Украине новейшие системы ПВО IRIS-T

Фото: Reuters

Германия приняла решение поставить Украине новейшие системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, передает Telegram-канал «Русская служба BBC».

«Система IRIS-T — единственное, за что я поблагодарил и канцлера [ФРГ Олафа Шольца], и правительство за последние месяцы. Мы по ней работали с первых дней войны. Эта система самая крутая в мире. Ее можно сравнить с американским Patriot», — заявил украинский дипломат.

По его словам, до боевого применения этих систем украинской армией дойдет еще нескоро. Сначала должно завершиться производство IRIS-T, затем пройдет обучение личного состава ВСУ, а после системы смогут попасть на фронт. Произойдет это в октябре, однако Мельник все равно считает это решение Берлина прорывом.

Ранее Мельник назвал примерную дату поставок 30 самоходных зенитных систем «Гепарды» — до конца июля, еще 15 — до конца августа. Он добавил, что поставки только данных двух позиций из всех объявленных ранее правительством Германии реально осуществляются.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
В МИД ДНР раскрыли подробности о подготовке суда над наемником из Южной Кореи
Экономист назвал причины увеличения спроса на наличные деньги
Член Европарламента оценил последствия отказа Запада от топлива
Роспотребнадзор дал рекомендации по предупреждению распространения оспы обезьян
Росгвардия обнаружила схроны с оружием ВСУ в ЛНР
Вещи приостановившего работу в России бренда поступили в продажу
Германия решила поставить Украине новейшие системы ПВО
В США заявили о потере веры в победу ВСУ
Представитель Зеленского ответил на упреки Байдена в адрес президента Украины
Бузова назвала неожиданное качество идеального бойфренда
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.