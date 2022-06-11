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Журова рассказала о дорогом подарке от Путина

Конькобежка Журова рассказала о подаренном президентом России Путиным колье

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российская спортсменка, конькобежка Светлана Журова в интервью ведущей шоу «Секрет на миллион» Лере Кудрявцевой рассказала о дорогом подарке, который ей сделал президент России Владимир Путин, пишет Тeleprogramma.Pro.

По признанию спортсменки, впервые она встретилась с российским лидером после Олимпийских игр накануне праздника — Международного женского дня.

«Владимир Путин подарил очень красивое колье с магаданскими самоцветами», — рассказала она.

По долгу службы Журовой нередко доводится присутствовать на разных совещаниях с главой государства. При этом она призналась, что спорить с ним по большей части боятся все, кроме президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирины Винер-Усмановой.

В мае Владимир Путин передал фигуристке Камиле Валиевой подарок во время встречи в Кремле с олимпийскими чемпионами Игр 2022 года. Он поздравил спортсменку с 16-летием и подарил ей букет роз, а также шкатулку с шелковым платком.

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Варвара Кошечкина
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