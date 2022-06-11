Названы наиболее подверженные заражению столбняком группы людей

Иммунолог Болибок заявил, что дети и пожилые наиболее подвержены заражению столбняком

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Ura.ru назвал группы людей, которые наиболее подвержены заражению столбняком. По его словам, в группе риска находятся непривитые дети, пожилые люди и женщины, которым довелось рожать без медицинской помощи.

«В основном, это непривитые дети: новорожденные, которые заражаются через пупочную ранку при несоблюдении гигиены, а также дети, получившие инфицированные раны, которые вовремя не были обработаны. Чаще заражаются мальчики из-за повышенного травматизма», — заявил специалист.

Говоря о случая столбняка среди взрослых он подчеркнул, что им болеют по большей части пожилые люди в связи с ослабленным иммунитетом и повышенным травматизмом. Также инфекционное заболевание может возникнуть у женщин, которым во время родов не была оказана надлежащая медицинская помощь, добавил медик. Болибок отметил, что летальность при столбняке продолжает оставаться крайне высокой.

Ранее заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов оценил возможность завоза в Россию разных вариантов омикрона. По его мнению, риски завезти в страну субварианты данного штамма COVID-19 BA.4, BA.5, BA.2.12.1 имеются, однако за счет принятия противоэпидемических мер это стало гораздо менее вероятным.