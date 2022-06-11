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В МИД ДНР раскрыли подробности о подготовке суда над наемником из Южной Кореи

Глава МИД ДНР Никонорова: суд над наемником из Южной Кореи состоится на его родине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава МИД Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова раскрыла подробности подготовки суда над наемником из Южной Кореи. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Никоноровой, суд состоится на его родине, в Южной Корее.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) готовится судебный процесс над наемником из Южной Кореи, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Сейчас готовится приговор, насколько нам известно, по наемнику из Южной Кореи, это их гражданин, который воевал на стороне вооруженных сил Украины», — заявила Никонорова.

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Алиса Дмитриева
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