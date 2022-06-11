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Sony выпустит в прокат обновленный фильм «Человек-паук: Нет пути домой»

Sony покажет в кинотеатрах обновленную версию фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

Кадр: фильм «Человек-паук: Нет пути домой»

Компания Sony Pictures заявила, что покажет в кинотеатрах обновленную версию фильма «Человек-паук: Нет пути домой — более забавная версия» с добавленными и расширенными сценами. Об этом в субботу, 11 июня, пишет Variety.

Прокат приурочен к 60-летию Человека-паука и 20-летию фильмов о персонаже.

Отмечается, что расширенную версию выпустят в прокат в США и Канаде, о других странах будет объявлено позже. Билеты поступят в продажу 9 августа, а сами показы стартуют 2 сентября.

Ранее были объявлены результаты премии MTV Movie & TV Awards. Лучшим фильмом года назван «Человек-паук: Нет пути домой». Исполнитель главной роли Том Холланд стал лучшим актером, обогнав Леди Гагу («Дом Gucci»), Роберта Паттинсона («Бэтмен»), Сандру Буллок («Затерянный город») и Тимоти Шаламе («Дюна»).

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Юлия Ямпольская
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