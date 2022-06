Назван лучший фильм года

«Человек-паук: Нет пути домой» стал лучшим фильмом года по версии MTV

Объявлены результаты премии MTV Movie & TV Awards. Список победителей опубликован на сайте канала MTV.

Лучшим фильмом года назван «Человек-паук: Нет пути домой». Исполнитель главной роли Том Холланд стал лучшим актером, обогнав Леди Гагу («Дом Gucci»), Роберта Паттинсона («Бэтмен»), Сандру Буллок («Затерянный город») и Тимоти Шаламе («Дюна»).

«Эйфория» оказалась на первом месте среди сериалов. Сыгравшая героиню Ру актриса Зендея также получила награду за лучшую роль в сериале.

Лучшим киногероем признали Черную вдову из одноименного фильма — ее сыграла Скарлетт Йоханссон. Персонажа Дэниэла Рэдклиффа из «Затерянного города» объявили лучшим кинозлодеем. Дженнифер Лопес была отмечена за лучшую песню. Ее композиция On My Way (Marry Me) прозвучала в картине «Первый встречный», в которой она сыграла вместе с Оуэном Уилсоном.

В декабре 2021 года стало известно, что «Человек-паук. Нет пути домой» стал самым кассовым кинопроектом компании Sony за всю ее историю, без поправки на инфляцию. За две недели после премьеры только прокат в США принес Sony около 480 миллионов долларов.