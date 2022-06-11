В России начались длинные выходные в связи с празднованием Дня России 12 июня

В России начались длинные выходные, за ними наступит четырехдневная рабочая неделя.

Выходные в три дня связаны с празднованием Дня России 12 июня. В этом году дата эта дата выпадает на воскресенье, поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно.

Следующие нерабочие праздничные дни россиян ожидают в начале ноября по случаю празднования Дня народного единства, следует из производственного календаря.

Ранее в Роструде напомнили, что работнику, который получает оклад, не могут понизить заработную плату в связи с нерабочими праздничными днями. В случае, если оклад у человека не установлен, сотруднику, который не привлекался к работе в праздничные дни, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер определяется коллективным договором или локальным нормативным актом, уточнили в Роструде.