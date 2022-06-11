В День России для флота заложат подлодки, тральщик и корвет

Минобороны: в День России пройдет церемония массовой закладки кораблей

В День России в воскресенье, 12 июня, пройдет церемония массовой закладки кораблей для Военно-морского флота (ВМФ) страны, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

На «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге будут заложены дизель-электрические подлодки проекта 677 «Вологда» и «Ярославль», а на Средне-Невском судостроительном заводе — морской тральщик проекта 12700 «Полярный».

Корвет проекта 20385 «Разумный» заложат на Амурском судостроительном заводе, а на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького в Татарстане заложат научно-исследовательские корабли проекта 03182р «Леонид Бекренев» и «Борис Бобков».

Отмечается, что церемония пройдет под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

Ранее стало известно, что океанографическое исследовательское судно «Евгений Горигледжан» проекта 02670, построенное для Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны России, передадут заказчику в конце июля. Судно построили на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь».