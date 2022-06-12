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Во Франции подсчитали половину голосов на выборах в парламент

Коалиция Макрона на выборах в парламент получила 24,29% после обработки 50% голосов

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» в первом туре парламентских выборов получает 24,29 процента голосов, за левое объединение «Новый народный экологический и социальный союз» Жан-Люка Меланшона, согласно подсчетам, проголосовали 21,95 процента избирателей после обработки более половины бюллетеней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД) страны.

20 мая Елисейский дворец объявил состав нового правительства Франции. Новым главой французского МИД назначена посол республики в Великобритании Катрин Колонна. В новом кабмине 13 постов заняли женщины, 14 — мужчины.

16 мая стало известно, что новым премьер-министром Франции станет министр труда Элизабет Борн. Бывший премьер-министр Франции Жан Кастекс попросил об отставке сразу после президентских выборов, его желание удовлетворил президент страны Эммануэль Макрон.

Ударная волна


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Марина Совина
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